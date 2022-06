F1, Horner: "Ultimi giri sofferti, Ferrari favorita a Silverstone"

19-06-2022 23:37

Poco dopo il termine della gara di F1 in Canada, il team principal della Red Bull Christian Horner ha ammesso: “Gli ultimi dieci giri non sono stati per niente confortevoli dopo il rientro della Safety Car, anche perché Max non è riuscito a tenere Sainz lontano dalla zona DRS. Oggi la Ferrari era molto veloce in rettilineo, poteva attaccare i cordoli e rimanere vicina. Tutto il merito è di Carlos, che ha spinto Max ad andare molto forte”.

Horner guarda già alla prossima gara: “Se si considerano le prestazioni pure, si direbbe che Silverstone dovrebbe essere un buon tracciato per la Ferrari, così come lo è stato Barcellona, anche il passo della Mercedes alla fine della gara era piuttosto forte, e potrebbe essere un fattore chiave nella prossima gara. Oltretutto, ho sentito dire che sono in arrivo alcuni aggiornamenti per la Ferrari anche per Silverstone, quindi sarà una gara interessante“.