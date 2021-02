F1, Horner: “Verstappen è il pilota in cima alla lista Mercedes”

Entrambi i piloti Mercedes hanno il contratto in scadenza a fine anno ed è per questo che Chris Horner monitori la situazione piloti molto attentamente. Max Verstappen continua infatti a rimanere nei radar delle Mercedes visto che la scuderia della Stella ha sia Lewis Hamilton che Valtteri Bottas con il contratto in scadenza a fine 2021.

Cosa significa questo? La scuderia di Milton proseguirà nel fornire motori il più performante possibile per far crescere ancora di più il pilota olandese.

“Sono sicuro che se Lewis decidesse di fermarsi, Max sarebbe naturalmente il pilota in cima alla lista – ha dichiarato Horner – Il rapporto con Max è molto forte, crede nel progetto e in quello che stiamo facendo, lui vede l’investimento che sta facendo la Red Bull. Spetterà a noi fornire un’auto competitiva. Questo è ciò che vuole e questo è ciò che vogliamo, quindi siamo in una situazione identica”.

