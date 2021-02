F1: il calendario delle presentazioni dei team

Si iniziano a scaldare i motori in vista dell’inizio del prossimo mondiale di Formula Uno.

Mancano ormai meno di due mesi al semaforo verde in Bahrain, ed ecco che si sta delineando il calendario delle presentazioni delle monoposto che prenderanno parte al Campionato del mondo. Ecco le date già ufficializzate dalle scuderie.

15 febbraio: McLaren

19 febbraio: Alpha Tauri

22 febbraio: Alfa Romeo Racing

2 marzo: Mercedes

A Maranello meccanici e ingegneri stanno ultimando i lavori per chiudere il progetto della nuova Ferrari SF21 per il mondiale 2021 di Formula 1. La pianificazione delle attività, che avrebbe portato all’assemblaggio completo del primo esemplare, portava a chiudere i lavori entro mercoledì 24 febbraio. A causa del posticipo del primo Gran Premio F1 20201 in Australia (19-21 marzo) e della riprogrammazione dei Test F1, ora in calendario dal 12 al 14 marzo in Bahrain, i piani della Rossa per presentare la nuova monoposto sono cambiati. La presentazione quindi dovrebbe slittare di una decina di giorni al massimo e, stando a quanto abbiamo appreso in queste ore, la data più papabile dovrebbe essere quella di giovedì 11 marzo.

OMNISPORT | 04-02-2021 15:46