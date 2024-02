F1, il caso Horner non è chiuso: mail anonima inviata ai giornalisti. Wolff e Brown chiedono l’intervento FIA

I guai per Christian Horner e per la Red Bull non sono finiti, a 100 giornalisti è stata inoltrata una email anonima che conterebbe screen della chat tra il team principal e la dipendente vittima delle presunte molestie

29-02-2024 18:30