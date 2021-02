F1, il futuro delle corse secondo Jenson Button

Intervistato dalla BBC, il Campione del Mondo 2009 e Vice-Campione 2011 di Formula 1, ora consulente della scuderia Williams, Jenson Button, ha parlato di quello che sarà con tutta probabilità il futuro del Motorsport.

Jenson Button è tornato proprio quest’anno nel campionato a cui ha dato tanto e da cui ha ricevuto molto durante la sua carriera, accettando un ruolo come consulente tecnico per la scueria con cui ha esordito nella categoria nel lontano 2000, la Williams.

Button prevede e promuove una svolta totalmente elettrica che, secondo lui, accompagnerà non solo la F1, ma il motorsport in generale. Queste le sue parole:

“Personalmente parto da un presupposto. E cioè che le auto che vanno a benzina non si potranno comprare tra dieci anni, saranno infatti obsolete. Quindi correre in Formula 1 con un motore a combustione interna sarà completamente inutile. Il futuro sarà sempre nell’elettricità, in qualsiasi forma di sport motoristico”.

OMNISPORT | 07-02-2021 17:32