F1, il futuro di Leclerc è in Mercedes? Scintille Turrini – Lapo

Il giornalista di Sky lancia la bomba sul suo blog, ma c'è la secca risposta da parte del fratello di John Elkann

23-04-2023 14:30

Il futuro di Charles Leclerc sarà in Mercedes? Secondo Leo Turrini, giornalista 63nne di Sky molto vicino all’ambiente Ferrari, sì. E lo ha scritto sul suo blog, scatenando però la risposta di Lapo Elkann che ha chiesto rispetto per il pilota monegasco e pure per l’altro pilota, Carlos Sainz, anche lui al centro di voci di addio alla Rossa.

Turrini: “Leclerc parla con Mercedes, è un segreto di Pulcinella”

Dicevamo che Turrini è molto legato alle vicende della scuderia Ferrari, dunque le sue esternazioni vanno tenute in considerazione. Questa volta, ha deciso di sbottonarsi sul futuro di Charles Leclerc: “Che Leclerc stia parlando con Mercedes è il segreto di Pulcinella. Lo sanno tutti, dal garage remoto di Maranello all’Oceano Indiano“.

Leclerc ha un contratto con la Ferrari fino al 2024, a Maranello vorrebbero dunque iniziare a parlare di un rinnovo, ma secondo Turrini non sarà semplice. Dall’altra parte, va segnalato anche che Toto Wolff, team principal della scuderia tedesca, non ha mai nascosto un interesse per Leclerc, che potrebbe essere il dopo Hamilton.

Sainz: futuro all’Audi?

Anche l’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, come dicevamo è al centro di voci di mercato, anche se più lontane di Leclerc. Il sito svizzero Blick ha recentemente pubblicato un’indiscrezione che vorrebbe il pilota spagnolo all’Audi nel 2026. La notizia è stata prontamente smentita dal pilota stesso, che ha confermato di avere in testa solo la Rossa.

Non è la prima volta che si accostano i nomi dei due piloti Ferrari ad altre scuderie. E si sa, quando gli indizi e le indiscrezioni cominciano a essere tanti, allora vuol dire che veramente qualcosa bolle in pentola. È anche vero che in casa Ferrari non possono essere contenti dei risultati ottenuti finora e chissà che non stiano pensando a un repulisti totale, nei piani alti e pure ai box.

Lapo Elkann sbotta: “Basta falsità”

A Turrini e anche ai media svizzeri ha risposto Lapo Elkann. L’imprenditore da New York ha fatto sentire la sua voce. E sono state scintille con Leo Turrini, in particolare: “Basta infastidire Carlos Sainz e Charles Leclerc con domande sbagliate!. Stanno provando ad insinuare che Carlos andrà all’Audi e altre cose su Charles. Sono falsità e cose non vere” ha concluso.

La serenità potrebbe tornare se la Ferrari tirasse su la testa fin dal prossimo Gran Premio di Baku, in Azerbaigian. Con i risultati in pista, probabilmente, si attenuerebbero anche le voci fuori dalla pista. L’obiettivo a Maranello è non solo avvicinare la Red Bull, ma anche andare a prendere la Aston Martin, finora seconda forza del campionato.