F1, il GP di Russia annullato non verrà rimpiazzato

18-05-2022 14:49

Il Gran Premio di Russia del 2022, quello in programma a Sochi, non sarà rimpiazzato da un’altra gara. E’ quanto si apprende dal sito ufficiale della F1, che ha confermato quindi la cancellazione del GP dopo l’invasione di Putin in Ucraina.

Questo il comunicato: “Il calendario 2022 di Formula 1 prevede ora 22 gare anziché le 23 originariamente previste, a seguito della decisione di non sostituire il Gran Premio di Russia. Il 25 febbraio è stato annunciato che, a seguito degli incontri tra Formula 1, FIA e squadre, il campionato non si sarebbe disputato al Gran Premio di Russia a Sochi, che si sarebbe dovuto disputare dal 23 al 25 settembre. Ma ora è stato rivelato che non ci saranno ulteriori Gran Premi aggiunti al calendario per colmare il divario, il che significa che il calendario 2022 comprenderà 22 gare”.

Solo qualche tempo fa, gli organizzato del GP di Russia hanno fatto causa alla Fia: “L’interruzione dell’accordo? Ci hanno dato un preavviso di 10 ore, è stata una scelta unilaterale e non hanno neppure voluto ascoltare le nostre posizioni al riguardo. Prossimi eventuali passi legali richiedono delle analisi ulteriori che vogliamo effettuare, anche se non sarà un compito semplice. Chiederemo di riavere i nostri soldi, visto che la somma è stata già parzialmente sborsata. La F1 dovrà restituircela, che gli piaccia o no”.

Al momento non ci sono sviluppi in merito, quello che è certo è che saranno 22 le gare in questo campionato di F1.

OMNISPORT