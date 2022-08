F1, il rimpianto di Toto Wolff in Ungheria

02-08-2022 13:25

Toto Wolff può certamente sorridere per il risultato del Gran Premio d’Ungheria che ha visto sia Lewis Hamilton che George Russell salire nuovamente tutte e due sul podio.

Tuttavia il TP della Mercedes è convinto che le Frecce d’Argento avrebbero potuto far di più e che, con una gara senza intoppi, avrebbero potuto essere in lizza per la vittoria.

“George ha portato al termine una gara molto solida. Era in lotta per la vittoria ma ha usato troppo le gomme nel secondo stint. Lewis è stato incredibile, Budapest continua ad essere un successo per lui: è arrivato dal nulla ed è stato il più veloce di tutti, e sono convinto che senza il problema al DRS in qualifica, lui si sarebbe giocato la vittoria” ha affermato convinto il dirigente austriaco.

“Comunque la seconda e terza posizione conquistate in due gare consecutive è un risultato fantastico, ma noi vogliamo lottare per qualcosa di più grande. Lavoreremo per metterci nelle condizioni di lottare costantemente per vincere nel finale di stagione” ha chiosato un Toto Wolff comunque soddisfatto.