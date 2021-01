F1: il silenzio e il rispetto per Michael Schumacher, 52 anni oggi

Il 3 gennaio ha rappresentato per decenni un giorno di festa nelle menti e nei cuori di tutti gli appassionati non solo di motori e Formula 1. Si tratta infatti del giorno in cui compie gli anni Michael Schumacher, il pilota più vincente della storia e che giusto quest’anno si è visto raggiungere in molti dei record fissati a cavallo dei due secoli da Lewis Hamilton. Da sette anni, però, il giorno di festa si è tramutato in un giorno di omaggi e rispetto.

Michael Schumacher, infatti, festeggerà anche il suo 52esimo compleanno in silenzio e nel più totale riserbo, protetto dall’amore della sua famiglia e in una culla protettiva in cui è avvolto da ormai sette anni. Quelli che lo separano dal drammatico incidente sulle nevi di Meribel. Il giorno che tutto cambiò.

Erano gli ultimi giorni del 2013 quando Schumacher fece trattenere il fiato al mondo, con tanto di ricovero all’ospedale di Grenoble e stato di coma farmacologico. Era il 2014 quando per la prima volta trascorse un compleanno nella sua nuova realtà, con una fragilità che spiazzò il Pianeta. Abituato a vederlo nei suoi panni quasi di supereroe.

All’epoca la facciata dell’ospedale che lo ospitava si colorò di una scritta in cui gli auguri per il campione erano doppi: sì quelli del compleanno, ma anche e soprattutto quelli di una veloce e soprattutto effettiva ripresa. Ora gli anni trascorsi sono sette, e abbiamo capito che la realtà è sostanzialmente cambiata. Nel modo più profondo.

La realtà è che Schumacher è uno dei campioni più amati di sempre, e soprattutto uno dei più rispettati. E il rispetto che gli è dovuto da ognuno di noi, impone di non varcare determinate soglie. Nonostante l’amore che nutriamo per lui ci suggerirebbe di farlo.

Perché il nostro eroe ha bisogno di pace e tranquillità. Perché questo ha chiesto la sua famiglia. Perché questo, probabilmente, è il modo più giusto per dirgli, da lontano: “Michael, sei sempre nei nostri cuori“.

OMNISPORT | 03-01-2021 11:09