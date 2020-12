F1, Michael Schumacher: 7 anni di silenzio. Le parole degli amici

Sono passati sette anni dal maledetto 29 dicembre 2013 che sconvolse il mondo dei motori. Michael Schumacher, mentre sciava a Meribel, sulle Alpi francesi, insieme al figlio Mick e alcuni suoi amici, cadde tradito da un sasso finendo contro una roccia. Due operazioni al cervello a Grenoble, in Francia: da allora sappiamo pochissimo, dopo il muro di silenzio eretto dalla famiglia e dagli amici più intimi intorno al pilota sette volte campione del mondo.

La leggenda della Ferrari non è apparsa più pubblicamente e procede da anni il suo lento recupero, seguito passo passo dalla moglie Corinna e dagli amici come Jean Todt nella sua battaglia. Le notizie filtrano con il contagocce, proprio il presidente della Fia è stato tra gli ultimi a parlare delle sue condizioni: “Sono molto discreto su questo argomento. Sappiamo tutti che Michael ha avuto un incidente molto grave e, purtroppo, ha avuto conseguenze significative. Da allora viene curato in modo tale da poter tornare a una vita più normale“.

Un altro amico di Schumacher, l’ex collaudatore della Ferrari Luca Badoer, si è espresso così in un’intervista a Libero Quotidiano: “Michael è Michael, è un combattente e spero possa rimettersi presto. Mi fa male quando ci penso. Ma per rispetto di Schumi e di tutta la sua famiglia, non ho rivelato nè dirò una sola parola delle sue condizioni. Solo io, Todt e pochi intimi lo andiamo a trovare” ha precisato.

“Michael si è sempre allenato duramente in carriera ed è un bene che il suo fisico abbia resistito. Michael è Michael, è un combattente e spero possa rimettersi presto”.

Il figlio Mick, che ha seguito le sue orme e sta per esordire in F1, lo ha omaggiato così in un’intervista alla Bild: “Non mi preoccupo per niente, non mi infastidiscono i paragoni e i confronti con lui. Per me mio padre è stato il migliore che ci sia mai stato in questo sport, perché mai dovrei prendere le distanze da lui?”.

OMNISPORT | 29-12-2020 11:59