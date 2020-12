F1, Mick Schumacher: la confessione su papà Michael

Rivedere il cognome Schumacher nella griglia di partenza di un Gran Premio di Formula 1 sarà un’emozione fortissima da parte di tanti fans della classe regina dei motori, ferraristi e non. Mick Schumacher cercherà di far rivivere come potrà la leggenda del padre Michael, che dal 2013 è sparito dalla scena pubblica dopo il grave incidente sugli sci a Meribel.

In un’intervista alla Bild, il fresco campione del mondo di Formula 2 ha spiegato di non sentire particolare pressione ma di essere “orgoglioso per il nome che riporto in F1”.

“Per prepararmi guarderò le gare di mio padre anche se so che non sarà sufficiente. L’intera Formula 1 ha continuato a svilupparsi nel corso degli anni, ecco perché dovrò guardare non solo le mie gare preferite ma anche tante altre delle ultime stagioni. Forse c’è pressione ma non me ne accorgo. Amo questo sport, amo quello che faccio: ecco perché trovo facile lavorare sui miei sogni”.

Schumacher debutterà con la Haas già il prossimo weekend, nelle libere dell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi, dove prenderà il posto di Magnussen. “Venendo da un fine settimana come l’ultimo in Bahrain, ci sono solo pochissime cose che potrebbero essere migliori del vincere un campionato. Tra queste, però, c’è la possibilità di essere integrato in un team di Formula 1 e disputare per la prima volta le PL1 di un Gran Premio”.

“Mi sto ancora godendo la vittoria del titolo di F2 e l’entusiasmo che ho dentro diventa ancora maggiore se penso che il prossimo anni sarò titolare in Formula 1 con la Haas. Farò tutto il possibile e al mio massimo a Yas Marina, prendendo questo fine settimana come preparazione per la prossima stagione. La cosa buona è che questa volta non devo preoccuparmi del meteo: non vedo l’ora di condividere la pista con i migliori piloti del mondo e di conoscerli meglio uno ad uno, capire come si avvicinano e affrontano un weekend di gara e iniziare questo viaggio insieme alla Haas qui ad Abu Dhabi”.

OMNISPORT | 09-12-2020 14:30