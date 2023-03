F1, il suggerimento di Leo Turrini alla Ferrari

Il commentatore Sky propone: "Vigna faccia una gita a Borgo Panigale per studiare il metodo vincente Ducati".

27-03-2023 19:02

Il grande esperto di F1 Leo Turrini invita sulle colonne del ‘Quotidiano Nazionale’ la Ferrari a prendere esempio dalla maniera in cui è ritornata grande la Ducati: “Premesso che F1 e MotoGP appartengono a due mondi differenti, fossi in Benedetto Vigna mi recherei a Borgo Panigale a studiare il metodo e l’organizzazione con cui Claudio Domenicali, un manager importante proveniente dalle corse, ha ridato forza alla Ducati, non solo sui mercati, ma anche in pista; la Ferrari si è specchiata forse troppo nel suo mito, non ha saputo mettere le persone giuste al posto giusto, come sono riusciti a Borgo Panigale con l’ingegnere Dall’Igna e Bagnaia, una serie di caselle tutte al posto giusto”.