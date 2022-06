F1, insulti razzisti di Piquet a Hamilton: il Circus insorge

28-06-2022 22:41

Un presunto insulto razzista di Nelson Piquet nei confronti di Lewis Hamilton è stato condannato nelle dichiarazioni della F1 e della Mercedes , a seguito di una significativa reazione nei confronti dell’ex campione del mondo.

Le cronache brasiliane hanno messo in luce un’intervista rilasciata da Piquet dopo il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 , in cui il 69enne avrebbe usato un linguaggio razzista nel valutare la collisione tra Hamilton e Max Verstappen della Red Bull.

L’incidente è stato una delle tante tra i due rivali per il titolo nella scorsa stagione, cosa ha portato Verstappen a doversi ritirare dalla gara, mentre Hamilton è andato a conquistare la vittoria.

Il filmato sostiene che Piquet abbia usato un insulto razziale nei confronti del sette volte campione del mondo Hamilton , il che ha portato sia la F1 che la Mercedes a rilasciare dichiarazioni condannando il linguaggio – anche se entrambe hanno dovuto affrontare le critiche dei social media, che sostengono che non sia stato direttamente Piquet a pronunciare quelle parole.

La dichiarazione della F1 recita: “Il linguaggio discriminatorio o razzista è inaccettabile in qualsiasi forma e non ha alcun ruolo nella società. Lewis è un incredibile ambasciatore del nostro sport e merita rispetto. I suoi instancabili sforzi per aumentare la diversità e l’inclusione sono una lezione per molti e qualcosa per cui ci impegniamo in F1″.

La Mercedes ha invece dichiarato: “Condanniamo con la massima fermezza qualsiasi uso di linguaggio razzista o discriminatorio di qualsiasi tipo. Lewis ha guidato gli sforzi del nostro sport per combattere il razzismo ed è un vero campione della diversità dentro e fuori la pista. Insieme, condividiamo la visione di un motorsport diversificato e inclusivo, e questo incidente sottolinea l’importanza fondamentale di continuare a lottare per un futuro più luminoso”.

Hamilton ha poi twittato: “V amos focar em mudar a mentalidade “, che tradotto in italiano dal portoghese, recita: “Concentriamoci sul cambiamento della mentalità”.