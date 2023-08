F1, Jackie Stewart lancia l'allarme e spaventa tutti: "Credo di avere la demenza"

Il tre volte campione del mondo di Formula 1, sir Jackie Stewart in un'intervista ha ammesso di aver i primi sintomi di un principio di demenza dopo l'ictus che lo ha colpito lo scorso maggio. Proprio come la moglie Helen

16-08-2023 08:52

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Il mondo del motorsport e della Formula 1 in particolare, sono in ansia per il grido d’allarme lanciato dall’ex pluricampione del mondo, Jackie Stewart. In una recente intervista con i media inglesi il tre volte iridato in F1, che poco più di due mesi fa era stato colpito da un ictus, ha ammesso di avere avuto i primi segnali di un principio di demenza, come il dimenticare le cose, il non essere sempre lucido.

Jackie Stewart ammette: “Potrei essere affetto da demenza”

In una recente intervista al giornale inglese The Telegraph, ripresa in Italia dal sito specializzato formulapassion.it, il tre volte campione del mondo di Formula 1, Jackie Stewart ha ammesso i suoi problemi di salute iniziati lo scorso fine maggio con l’ictus che lo ha colpito all’età di 84 anni. Stewart ha parlato apertamente della paura di andare lentamente verso la demenza:

“Ogni tanto dimentico i nomi delle persone e non sono più sveglio come prima. Forse sto andando verso la demenza, anche se sto ancora bene, ne ho tutte le caratteristiche, probabilmente l’avrò in futuro“.

Due mesi fa Stewart fu colpito da ictus

Qualche mese fa, per la precisione fine maggio, Jackie Stewart fu colpito da un ictus mentre si trovava in Giordania, per celebrare le nozze del principe ereditario Hussein con Raiwa: “È accaduto la notte prima del matrimonio – raccontò il tre volte campione del mondo – . Mi sono alzato in piena notte, sentendomi strano. E poi sono caduto e non ricordo più niente. Sono rimasto incosciente per un bel po’ di tempo”.

Stewart dopo le cure, prima in Giordania stesso, poi in Inghilterra, a casa, si è ripreso alla perfezione, tornando anche a fare vita pubblica facendosi vedere a Silverstone in occasione del Gran Premio di Bretagna dello scorso mese di luglio.

Jackie Stewart, il dramma della moglie Helen già affetta da demenza

Sir John Young Stewart, detto Jackie, oggi ottantaquattrenne, 100 gare corse in F1, 27 vinte, è stato per tre volte campione del Mondo, ed oggi, dopo la morte di John Surtees, il più anziano iridato in vita. Che la sua sia una paura fondata o meno, lui la demenza la conosce bene, la vive di fatti ogni giorno. Sua moglie Helen infatti è affetta da demenza dal 2015 e necessita di assistenza 24 ore su 24.

Per questo motivo l’anno dopo Stewart ha fondato Race Against Dementia che in stretta collaborazione con il circus, da cui riceve fondi, da piloti e team, promuove la ricerca di cure e assistenza proprio contro la demenza che, parole di sir Jackie, “è la principale causa di morte nel Regno Unito, la nostra è una corsa contro il tempo, lo scopo è lavorare come il miglior team di F1 e vincere questa gara”.