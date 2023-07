F1, Jackie Stewart racconta il suo dramma: "Ho avuto un ictus". Le condizioni del campione

Terribile esperienza per il tre volte campione del Mondo di Formula 1, Jackie Stewart. Dopo la malattia la riabilitazione per ripartire subito da Silverstone a 84 anni

07-07-2023 14:39

Per chi è appassionato di motori il nome di Sir John Young Stewart, detto Jackie, non può essere ignoto. Il britannico, oggi ottantaquattrenne, è stato per tre volte campione del Mondo di Formula Uno ed oggi, dopo la morte di John Surtees, è anche il più anziano iridato. Jackie, però, è venuto alla cronaca negli ultimi tempi per un grave problema di salute che lo ha riguardato e che, fortunatamente, sta pian piano risolvendo. L’ex fuoriclasse delle quattro ruote ha infatti avuto un ictus.

Stewart: la Giordania e un matrimonio a cui non ha preso parte

Per un po’ di tempo Steward, uomo da sempre riservato, si è fatto da parte tenendosi lontano dai riflettori. L’ultima volta che era stato visto risaliva al weekend del 26-28 maggio in quel di Montecarlo. Dopodiché lo scozzese è sparito dai radar. La motivazione l’ha data lui stesso raccontando la terribile esperienza che lo ha visto suo malgrado protagonista. Il 31 maggio il campione si trovava in Giordania, per celebrare le nozze del principe ereditario Hussein con Raiwa. “È accaduto la notte prima del matrimonio – ha spiegato il pilota Tyrrell al Daily Mail – . Mi sono alzato in piena notte, sentendomi strano. E poi sono caduto e non ricordo più niente. Sono rimasto incosciente per un bel po’ di tempo”.

L’aiuto della famiglia, le cure e quelle terribili ore…

Inequivocabile la sentenza: si trattava di ictus. “Fortunatamente mio figlio Paul e sua moglie erano lì per il matrimonio, ad un altro piano“, ha proseguito Stewart nel suo racconto, aggiungendo: “Non so come sono arrivato nella sua stanza per allertarlo. Mi hanno caricato su un’ambulanza, ma non ricordo neppure questo. Sua Maestà mi ha messo a disposizione i migliori dottori. Volevo solo tornare a casa e il principe mi ha messo a disposizione un aereo per rientrare in Europa. A quel punto stavo praticamente bene, anche se non camminavo benissimo“.

Stewart: la riabilitazione e subito Silverstone

Miami, Monaco, poi Gran Bretagna, breve tappa a Ginevra e quindi la Giordania. Sicuramente il periodo di maggio è stato particolarmente intenso per l’84enne Steward che ha messo a dura prova il suo fisico. Adesso è il momento della riabilitazione, rimettersi in forma per riprendere in mano la propria vita dopo lo choc che ha dovuto affrontare. Non senza un programma ben specifico. La tabella di marcia prevede infatti di rimettere in piedi la star in tempo per Silverstone dove trascorrerà un paio di giorni proprio nel prossimo fine settimana. Anche nella reazione si vede la stoffa del campione che non molla mai.