F1: Jamie Chadwick confermata in Williams

Ora è ufficiale, Jamie Chadwick sarà ancora il terzo pilota Williams anche nel 2021. Tramite un comunicato stampa ufficiale pubblicato sul proprio sito internet, Williams ha confermato Jamie Chadwick nel ruolo di terzo pilota e “development driver”, ribadendo la propria fiducia nelle capacità della giovane pilota britannica.

Oltre alla Extreme E, serie in cui esordirà con il team Veloce Racing, Jamie lavorerà al fianco di George Russell e Nicholas Latifi, portando avanti un ricco programma di sviluppo al simulatore.

“Amo il tempo che ho trascorso alla Williams fino ad ora e non posso che essere felice di continuare a lavorare con il team come pilota di sviluppo”, ha affermato Jamie Chadwick. “Mi sento come se stessi migliorando continuamente e il tempo che ho trascorso al simulatore avrà un valore inestimabile nella prossima stagione. Non vedo l’ora di tornare quest’anno“.

Felice della conferma anche Simon Roberts, team principal della Williams: “Il suo lavoro sul simulatore e dietro le telecamere a Grove è enormemente prezioso. La sua determinazione e il suo desiderio di fare di più e di spingersi oltre i limiti sono qualcosa che ammiriamo alla Williams e non vediamo l’ora che arrivi la prossima stagione con Jamie come parte integrante della squadra”.

OMNISPORT | 02-03-2021 12:28