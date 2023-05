F1, Jordan accusa Alonso: "Le sue scelte sono dettate dai soldi"

L'ex proprietario del suo team ha parlato delle varie decisioni del pilota spagnolo nel corso della sua carriera.

18-05-2023 21:47

Il 2023 per Fernando Alonso sembra essere un anno del tutto diverso rispetto agli ultimi passati in Formula 1, quelli dopo la sua esperienza in Ferrari dal 2010 al 2014. Il pilota spagnolo ha infatti scelto di andare in Aston Martin quest’anno e dopo cinque gare è terzo in campionato grazie a quattro podi già conquistati. Tutto molto più bello rispetto agli anni passati tra McLaren e Alpine.

Nel podcast Formula for Success, l’imprenditore irlandese Eddie Jordan, fondatore ed ex proprietario del suo omonimo team, è andato giù duro sulle scelte fatte in carriera dal due volte iridato: “Non si può mai guardare indietro. Però la verità è che Alonso è approdato in squadre dove prendeva più soldi di quelli che avrebbe ricevuto in un’altra squadra che gli offriva più possibilità di vincere il mondiale”.

Oltre che con Alonso, Jordan se l’è presa così anche con il suo manager Flavio Briatore, secondo cui i due scelgono appunto di “andare dove tira il denaro”. Jordan ha aggiunto: “Forse ora se ne pente. Se avessi Fernando di fronte a me, gli direi che a mio avviso ha commesso degli errori in passato. Sei due volte campione del mondo, ma in cuor tuo sei consapevole che avresti potuto vincerne cinque o sei”.

Nello stesso podcast anche l’ex pilota David Coulthard ha parlato di Alonso, ma in un modo diverso: “Credo che Fernando sia ancora così forte perché è arrabbiato. Il motivo è semplice, il fatto che abbia vinto solo due titoli. Questa rabbia lo spinge ad averne ancora bisogno. È questa la cosa fondamentale: più si va avanti, non si perde la velocità, ma il bisogno. Questo però non è il caso di Alonso”.