F1, Jost Capito: “Russell diventerà campione del mondo, non ho dubbi”

Nonostante il momento di pausa del campionato del mondo di F1, le varie dirigenze delle scuderie stanno già programmando la prossima stagione. Quello su cui si discute maggiormente sono le prossime lineup dei vari team con Mercedes che deve decidere cosa fare con i suoi due piltoi.

La scuderia della stella sta per scegliere il compagno di squadra da affiancare a Lewis Hamilton nei prossimi anni, e tutti gli indizi portano al giovane pilota della Williams, che dovrebbe quindi prendere il posto di Bottas. Nulla è da escludere ovviamente, ma il britannico sembra essere il candidato principale a sedersi su quella che dovrebbe essere la W13 del prossimo anno. Il CEO della Williams Jost Capito ha speso parole al miele su Russell, il quale secondo lui sarà presto iridato.

“Sì, credo assolutamente che George possa diventare campione del mondo – ha detto Capito a GPFans. E’ difficile però poter confrontare i piloti in ere differenti. I campioni del passato erano tutti molto diversi, ma George ha tutto ciò che un pilota moderno deve avere per arrivare al top, e sono convinto che diventerà campione, non ho alcun dubbio su questo. Certo, quando sono arrivato alla Williams sapevo che fosse bravo, ma mi ha impressionato sotto tanti punti di vista. Non parlo solo del suo talento, ma anche della professionalità dimostrata, il modo in cui lavora e come stacca la spina per fare qualcosa di diverso e poi concentrarsi di nuovo completamente sulle corse. E’ molto equilibrato, ha un talento incredibile ma sta lavorando duramente, sa che il suo talento, da solo, non basta più. Inoltre mi piace la sua mentalità, come lavora, come parla e come gestisce i media, per un 23enne è davvero impressionante”.

OMNISPORT | 23-08-2021 13:33