F1, Kelly Piquet mamma: chi è la compagna di Max Verstappen che ha dato alla luce Lily, la moda, la figlia Peneleope

Max Verstappen è diventato padre, chi è Kelly Piquet la sua fidanzata che ha messo al mondo la piccola Lily: la figlia di Nelson Piquet, dal mondo della moda alla Formula E con una figlia Penelope avuta dall'ex pilota di F1 Kvyat

Fiocco rosa in casa Verstappen. Il 4 volte campione del mondo di F1 proprio a ridosso del week end del Gran Premio di Miami è diventato papà. A dare alla luce la primo genita del pilota olandese la sua splendida compagna oramai da diversi anni, Kelly Piquet.

Figlia del grande Nelson, tre volte iridato in Formula 1 tra gli anni ’70 e ’80, è una donna di grande temperamento, modella, manager, già mamma della piccola Penelope avuta dalla precedente relazione, peraltro con un altro pilota all’epoca del circus e pure lui nel giro Red Bull, Daniil Kvyat, ha confessato di essere stata vittima di cyber bullismo.

Chi è Kelly Piquet, la fidanzata di Max Verstappen

Kelly è nata ad Homburg, in Germania, nel 1988 poi ha trascorso la sua adolescenza tra Francia e Brasile. E non è certo finita qui: ha infatti studiato a Londra e New York, dove ha frequentato il Marymount Manhattan College, prima di intraprendere la professione di giornalista per Vogue Latinoamerica e altre riviste come esperta di moda. Ha studiato Relazioni Internazionali e ha insegnato inglese in Tanzania.

Trentacinque anni, nove in più rispetto a Verstappen. E una passione in comune: i motori. Già, Kelly Piquet è figlia del tre volte campione del mondo di Formula 1 Nelson Piquet, pilota brasiliano tre volte campione del mondo a cavallo degli Anni 80. Bella, bellissima, cittadina del mondo. Figlia della modella olandese Sylvia Tamsma, ha ben sei fratelli, quattro dei quali – però – nati da quattro madri differenti.

L’esperienza in Formula E

Nel 2015 ha accumulato anche un’esperienza lavorativa distante dal mondo della moda ed è diventata social media manager per la Formula E, il principale campionato motoristico di auto elettriche. “Porto sempre con me tre cellulari, per tutto ciò che riguarda i contenuti online e i social media”, ha affermato in passato Kelly. “La moda è sempre stata sullo sfondo, a dire il vero. Sebbene comprenda il mio stile di vita e riceva molti inviti, il tempo non mi consente di farlo. Ma credo che questo argomento non sia limitato o chiuso e in qualche modo traspare nel mio lavoro con Formula E”.

Penelope, la figlia avuta da Kelly con Daniil Kvyat che tifa Max

Kelly Piquet ha avuto un primo fidanzato Antonio Pedro Marcondes Ferraz, del quale si sa ancora poco. La loro storia era destinata a durare, stando a quel che la stessa Kelly ha lasciato intravedere del suo privato tant’è che si erano ufficialmente fidanzati nel 2012, appena un anno dopo essersi messi insieme. Una decisione affrettata visto e considerato che quel fidanzamento, propedeutico alle nozze, si chiuse con un nulla di fatto nel 2013.

Prima che iniziasse la storia d’amore col quattro volte iridato Max Verstappen, la modella, giornalista e influencer – conta quasi 2 milioni di follower su Instagram – era legata all’ex pilota russo di F1, Daniil Kvyat, un passato con Toro Rosso, Red Bull e Alpha Tauri per un totale di tre podi – da cui ha avuto una figlia, Penelope, venuta al mondo nel 2019.

Coincidenze della vita: Kvyat fu retrocesso dalla Red Bull alla Toro Rosso con Verstappen che fece il percorso inverso. Non solo: il giorno della nascita di Penelope Max si aggiudicò il Gran Premio di Germania.

“Non sono il padre, non è questo l’obiettivo”, ha detto Verstappen l’anno scorso. “È sempre molto importante che abbia un buon rapporto con suo padre, e ce l’ha. Ma la vedo ogni giorno quando sono a casa. Andiamo molto d’accordo. È molto carina”. Un giorno Penelope potrebbe avere dei fratelli. “Personalmente, mi piacerebbe avere più figli”, aveva confessato a Vogue.

Il sostegno social di Kelly quando Verstappen finì sotto accusa

Come si suol dire, nel bene e nel male. Anche se non sono sposati, Kelly Piquet ha sempre sostenuto Verstappen nei pochi momenti difficili di questi anni. Specie recentemente dopo il polverone sollevato dalla penalità inflitta a Max nel Gp del Messico per le sue manovre di difesa considerate troppo ortodosse. In quel momento, in piena bufera, la modella brasiliana scrisse sui social: “Possono provare a fermarti, ma non ci riusciranno”

Verstappen, Kelly Piquet vittima di cyberbullismo

Kelly di recente ha denunciato di essere stata vittima di cyberbullismo, quelle che aveva tacciato come fake news sul suo conto, body shaming alcune foto ritoccate con Photoshop. A dare manforte alla sua compagna era sceso in campo, anzi in pista, ma sempre a livello virtuale, Max Verstappen che commentò tra i primi il post-denuncia di Piquet:

“Questa cosa deve finire. Queste false accuse da parte di alcuni individui su Instagram e TikTok sono pazze e ridicole allo stesso tempo. L’odio non ha posto in questo mondo. Sappiamo cosa è vero nella nostra famiglia e siamo molto felici insieme. Ti amo”.

Nella comunità della F1, la fidanzata di Verstappen è stata spesso al centro di controversie. Più recentemente, l’ex moglie dell’ex pilota di Formula 1 Jerome D’Ambrosio, da quest’anno in Ferrari, l’ha accusata di aver tentato di rompere il suo matrimonio.