F1, Kevin Magnussen annuncia aggiornamenti sulla Haas

19-07-2022 15:33

Seppur con una versione obsoleta, la Haas ha fatto vedere ottime cose negli ultimi Gran Premi sia con Mick Schumacher che con Kevin Magnussen.

Proprio quest’ultimo ha annunciato che, verosimilmente, dopo la pausa estiva la scuderia statunitense porterà alcuni importanti aggiornamenti sulla monoposto

“Probabilmente sarà una delle ultime gare con questo pacchetto prima di applicare gli aggiornamenti, quindi siamo alla fine del ciclo di vita di questa configurazione della vettura, ma ci sono ancora tante cose che stiamo scoprendo, ottenendo però sempre meno in ogni gara” ha affermato il danese nella settimana che porta al GP di Francia.

“Cercheremo comunque di fare il possibile per estrarre il massimo da ciò che abbiamo. In questa fase sono contento di fare tante gare, sono in forma e allenare il collo in questo periodo è molto positivo”.