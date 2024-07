F1, Kimi Antonelli sempre più pronto: vince il Gp d’Ungheria di Formula 2 e lancia un messaggio alla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli ha vinto la Feature Race di F2 in Ungheria, secondo successo dopo la Sprint di Silverstone. La sua promozione in F1 è sempre più probabile, la palla passa a Toto Wolff e alla Mercedes

Se due indizi fanno una prova Andrea Kimi Antonelli è pronto per il grande salto in F1. Il talento bolognese non ancora 18enne ha vinto la Feature Race del Gran Premio di Ungheria di Formula 2 bissando così il successo ottenuto la settimana scorsa nella Sprint di Silverstone. Un doppio successo che è un chiaro messaggio per Toto Wolff e la Mercedes che stanno riflettendo sull’opportunità di lanciarlo in griglia per il Mondiale del 2025 al posto di Lewis Hamilton promesso sposo Ferrari.

Feature Race Gp Ungheria: Antonelli vince una gara pazza!

Andrea Kimi Antonelli ha vinto sulla sua Prema la Feature Race del Gran Premio di Ungheria di Formula 2 davanti a Victor Martins e Richard Verschoor al termine di una gara caratterizzata da episodi clamorosi. Il successo per il talento bolognese sotto l’ala protettiva della Mercedes è arrivata grazie anche ad una Safety Car a metà gara che ha rimischiato le carte premiando le scelte di Antonelli che si è ritrovato con gomme soft alla ripartenza cosa che lo ha portato a un vero e proprio trionfo.

F2: Antonelli vittoria bis in Ungheria, la gioia di Kimi

Secondo successo per Kimi Antonelli in F2, bissata la vittoria di sabato scorso nella Sprint Race di Silverstone. Questa la gioia del talento bolognese manifestata nella vittoria subito dopo la Feature Race: “Mi sento benissimo! È stata davvero una bella gara! Ho fatto una buona partenza e ho recuperato due posizioni. Siamo stati un po’ fortunati con la Safety Car ma abbiamo fatto le scelte giuste. Sapevo che era il mio momento perché avevo il vantaggio delle gomme, quindi sapevo che dovevo farcela. È davvero emozionante. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma ora stiamo tornando”.

F1, Antonelli è pronto: ora tocca alla Mercedes, a Monza con la Williams?

Lo ha detto lo stesso Kimi, l’inizio stagione non è stato facile. Ma era facile aspettarselo visto il doppio salto di Antonelli che ha saltato la F3 per approdare direttamente in Formula 2. Ma adesso con due vittorie in soli 8 giorni per il pilota italiano potrebbero spalancarsi le porte della F1.

Antonelli è in pole per un sedile in Mercedes che lo ha nella sua Academy di giovani piloti. E’ in grande considerazione da parte del gran capo Toto Wolff che si è preso del tempo per decidere se affidare a un 18enne il volante di Lewis Hamilton. Ma tutto adesso sembra andare nella direzione di Antonelli.

E non è escluso che dopo la sosta estiva, al ritorno in pista prima in Olanda e poi a Monza a fine agosto, Antonelli non possa già saggiare il grande circus, magari sulla Williams che sta seriamente e da tempo pensando di congedare anticipatamente Logan Sargeant per gli scarsi risultati. Insomma comunque vada Antonelli è in pole position, lo vedremo presto in F1.