F1, Andrea Kimi Antonelli al posto di Hamilton in Mercedes dal 2025: la FIA riscrive la regola determinante

Il pilota emiliano, talento precoce e con enorme potenziale, ha convinto Toto Wolff e la scuderia a intraprendere un passo importante. Complice la decisione della Federazione

Ora che la notizia è trapelata, Andrea Kimi Antonelli affronterà questo fine settimana a Barcellona con uno spirito differente rispetto al recente passato. Il talento bolognese è nella posizione di poter debuttare già in questa stagione con la Williams che utilizza power unit Mercedes, casa che lo ha allevato e che potrebbe schierarlo nel team ufficiale il prossimo anno al posto, addirittura, di Lewis Hamilton che, com’è noto, passerà alla Ferrari.

Antonelli alla Mercedes, la condizione FIA

La FIA ha aperto alla concessione della superlicenza a piloti che devono ancora compiere la maggiore età, ma hanno già ottenuto risultati di rilievo nelle ladder series che portano al Mondiale come Kimi. Una revisione che consente ad Antonelli di realizzare il sogno già nel 2025 nella squadra, verosimilmente, guidata da George Russell nel ruolo di capitano (anche se di doman non v’è certezza).

Premesso ciò, il pilota emiliano è diventato così protagonista suo malgrado di un week-end che ha in serbo per gli appassionati di F1 notevoli nodi da sciogliere. E non solo per la Ferrari di Charles Leclerc, tedoforo olimpico, e Carlos Sainz, ormai prossimo a un addio amaro che potrebbe però riservargli delle soddisfazioni.

Antonelli è al centro delle riflessioni, ma deve ancora chiudere una stagione che sarà soddisfacente al pari di quanto raccolto fino ad ora per lui, che è più di un predestinato che già ai tempi della scuole medie doveva conciliare motorsport e studio.

La questione della revisione della regola

Per chi segue anche il mercato piloti, una certa consapevolezza sull’imminente debutto di Kimi era maturata complice l’insieme di dichiarazioni e rumors che si sono sommati in queste ultime settimane. La FIA ha fatto il resto.

La norma prevista dall’articolo 13.1.2 dell’Appendice L del Codice Sportivo Internazionale, come abbiamo anticipato, prevede adesso una deroga, infatti. La nuova clausola recita che, stante una “esclusiva discrezione della FIA“, quest’ultima possa dare il via libera e concedere la superlicenza anche all’età di 17 anni per quei piloti che abbiano dimostrato “di recente e in maniera costante […] abilità e maturità eccezionali nelle competizioni automobilistiche delle formule monoposto“.

Il plenipotenziario Mercedes Toto Wolff e il Direttore Tecnico James Allison (ex Ferrari) hanno lasciato pochi dubbi sulla Scuderia e le intenzioni su Antonelli, mettendolo già in prospettiva nel 2025 sulla Freccia d’Argento. D’altronde la scuderia lo aveva bloccato e messo sotto contratto proprio con quest’ottica e anche l’intensificarsi dei test andrebbe rivista in quest’ottica.

I test e le possibilità per Antonelli

Intanto la revisione della FIA comporta un certo impatto: Antonelli – compiuti 18 anni – potrebbe disputare le prove libere di qualche GP o addirittura una gara con la Williams-Mercedes al posto di Sargeant, da qui a conclusione della stagione.

Dei tre test disputati finora con la F1 a Imola, Zeltweg e Silverstone, è stato soprattutto il terzo a impressionare Wolff e gli ingegneri Mercedes, per la capacità di adattamento del pilota emiliano e per la velocità con cui affrontava i curvoni di circuiti top tra le gare in programma. Una sorta di prova generale a quel nuovo corso che sia Toto sia la scuderia sembrano intenzionati ad intraprendere.