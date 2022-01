F1, Krack: “Fantastico lavorare nuovamente con Vettel”

17-01-2022 13:35

Il nuovo TP dell’Aston Martin, Mike Krack, ha parlato della line-up con cui la scuderia inglese affronterà il prossimo mondiale 2021 di Formula 1.

L’ingegnere lussemburghese si è dimostrato piuttosto convinto che le qualità di Sebastian Vettel e Lance Stroll offriranno un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi che si è fissata la squadra per i prossimi anni.

Krack, in realtà, ha già lavorato con il quattro volte Campione del Mondo, precisamente nel 2006 e nel 2007, quando quest’ultimo occupava il ruolo di terzo pilota della BMW-Sauber, squadra per cui lavorava anche il Manager lussemburghese come “Chief Engineer”.

“Lavoro nel motorsport da oltre 20 anni e ho collaborato con Sebastian nel 2006 e nel 2007, quando ero ingegnere alla BMW-Sauber e lui collaudatore”, ha affermato il nuovo Team Principal dell’Aston Martin. “Nutro un grande rispetto per le sue capacità e sarà fantastico condividere una nuova avventura con lui”.

“Anche Lance Stroll è un pilota veloce e di talento, con 100 Gran Premi all’attivo e diversi buoni risultati in Formula 1. Non vedo l’ora di iniziare”, ha concluso.

