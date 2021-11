F1: la carica di Vettel per il Gp del Messico

02-11-2021 15:25

E’ un Sebastian Vettel molto carico quello che si appresta a sbarcare in Messico per preparare il prossimo Gp, il 18° stagionale, all’Hermanos Rodriguez.

Il pilota tedesco dell’Aston Martin, messa in archivio la prova convincente di Austin, vuole confermarsi nelle zone di vertice della classifica, così da regalare punti importanti alla squadra per la lotta con AlphaTauri e Alpine per il quinto posto nel mondiale costruttori.

“Mi è sempre piaciuto gareggiare in Messico”, ha affermato il tedesco dell’Aston Martin. “I fan sono molto appassionati e il giro all’Hermanos Rodriguez è davvero impegnativo. Sono entusiasta di iniziare questo fine settimana. Voglio riprendere da dove ci siamo lasciati negli Stati Uniti. Sarà importante prepararsi al meglio perchè qui la pressione delle gomme è fondamentale e la gara può spesso essere interrotta dalla Safety Car. Sarà importante studiare un’ottima strategia e nel caso variarla in base alle esigenze. Dovremo essere flessibili”.

