F1, la Ferrari domina i test Pirelli 2023

22-11-2022 19:56

Dopo aver concluso domenica la stagione proprio sul circuito di Yas Marina, i team hanno svolto una sessione in cui hanno schierato entrambe le monoposto, una per dare chilometri ai giovani piloti e una per fornire alla Pirelli qualche indicazione sulle gomme del 2023.

La Ferrari è stata protagonista col suo terzetto Sainz-Leclerc-Shwartzman, terzetto che ha chiuso nelle tre posizioni al vertice: lo spagnolo e il monegasco si sono alternati, tra mattino e pomeriggio, al volante della F1-75 con Sainz che ha coperto 65 giri e Leclerc 56; baby Shwartzman ha guidato116 giri e ha fatto così esperienza con la Rossa di Maranello.

Alle loro spalle il francese Gasly sull’Alpine davanti alla Red Bull di Verstappen: hanno debuttato Alonso in Aston Martin, Gasly in Alpine, Piastri in McLaren e c’è stato il ritorno di Hulkenberg in F1 (al volante della Haas); il 23 – 25 febbraio si terrà la sessione di test 2023, prima che il Mondiale inizi.

Classifica Pirelli Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 (65 tornate svolte)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)