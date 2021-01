F1: la Ferrari svela quando scenderà in pista Sainz

Si intensificano i lavori a Maranello e finalmente per Carlos Sainz, dopo aver lavorato parecchio al simulatore, è tempo di allacciare le cinture e scendere in pista a Fiorano alla guida della Ferrari, che per regolamento sarà la SF71-H utilizzata da Sebastian Vettel e da Kimi Raikkonen nella stagione 2018.

Dallo scorso 18 Dicembre, primo giorno assoluto a Maranello del pilota spagnolo, è passato un mese e settimana prossima ci sarà il debutto ufficiale in pista. Carlos Sainz, chiamato dalla Rossa a sostituire nel prossimo biennio Sebastian Vettel accasatosi in Aston Martin, prosegue quindi in modo ancro più sostanziale la conoscenza del mondo Ferrari.

Ancora ai box il compagno di squadra Leclerc alle prese con l’isolamento a causa della sua positività al coronavirus.

OMNISPORT | 20-01-2021 14:02