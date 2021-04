F1, la Ferrari va forte: le parole di Charles Leclerc e Carlos Sainz

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno espresso la loro soddisfazione per la prestazione della Ferrari nelle libere del Gran Premio di Imola. Nonostante sia finito contro le barriere nella seconda sessione, il pilota monegasco, quinto, è molto contento per quanto fatto nelle prove e per il suo ritmo gara: “Ci sono tanti aspetti positivi da parte mia, la prestazione è ottima secondo me. La FP1 si è complicata per un problema, ma poi la macchina ha dato ottime sensazioni. Benissimo la FP2, anche se sarà importante non ripetere l’errore di andare oltre il track limit. Sensazioni buone anche sul passo gara. Sono andato contro le barriere, ma meglio oggi che in gara“.

“La macchina non è cambiata, ma le sensazioni che dà sono migliori. La macchina va alla grande. Mi piace il bilanciamento, soprattutto rispetto allo scorso anno, va meglio in aderenza. Non vedo l’ora che arrivi domani”.

Anche Carlos Sainz, quarto, ha confermato l’ottimo rendimento della monoposto del Cavallino: “Usciti dal box non sapevo cosa aspettarmi, era la prima volta che guidavo in queste condizioni. La macchina però si è lasciata guidare bene e ho potuto spingere. Inoltre miglioro ogni volta che salgo sulla vettura e ho tanto grip, molto più che in Bahrain. C’è degrado sulla gomma, ma qui senti che puoi spingere, a differenza che in Bahrain. Qui il posteriore riesci a tenerlo, c’è graining però con qualche correzione possiamo migliorarlo”.

Il rapporto con Leclerc: “Con Leclerc mi trovo bene, siamo molto carichi. Vogliamo fare bene, ma ci rispettiamo. Lo conosco da 2-3 anni, mi è sempre sembrato un bravo ragazzo. Siamo pieni di motivazioni, ci divertiamo e cerchiamo di spingere la squadra nella stessa direzione. A padel vinco io, a golf ancora non vuole ancora giocare…”.

Gli obiettivi del weekend: “L’esordio in Bahrain? Non sono particolarmente soddisfatto nel finire ottavo, voglio di più e la squadra altrettanto. Se guardi a tutto il weekend però sono contento, mi sento più vicino al limite di quello che mi aspettavo qualche mese fa”.

OMNISPORT | 16-04-2021 18:19