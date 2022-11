19-11-2022 10:44

La “F1 Commission” si è riunita nei giorni scorsi a Yas Marina, sede dell’ultima gara di Abu Dhabi, dove è stata informata della revisione completa da parte della FIA del regolamento sportivo per il 2024. Tali modifiche dovrebbero essere approvate entro aprile 2023. Vediamo, a seguire, quali sono le modifiche più rilevanti.

F1, nuovo regolamento: sanzioni per la sostituzione della Power Unit

La F1 Commission sta studiando varie sanzioni in seguito alla sostituzione della Power Unit. La F1 Commission ha convenuto che le norme attualmente in vigore non sono dei deterrenti nei confronti dei team ed incoraggiano la sostituzione tattica di vari elementi del motore una volta che il pilota ha superato una certa soglia di penalità. In questo modo i costi subiscono un’accelerazione inattesa, minando le restrizioni sulle power unit da utilizzare nei vari campionati.

F1, nuovo regolamento: anticipo del DRS?

Il comitato della Fia ha inoltre approvato l’idea di anticipare di un giro l’attivazione del DRS all’inizio di un Gran Premio e di una gara sprint o dopo una riprtenza della safety car. Tale modifica sarà testata nelle prime gare sprint del 2023, con la possibile entrata in vigore della norma a partire dalla stagione 2024.

F1: nuovo regolamento nelle gare sprint

Il nuovo regolamento della F1 vedrà coinvolte anche le gare sprint: la commissione starebbe valutando una procedura per semplificare il parco chiuso dopo le ultime esperienze. Saranno inoltre riviste le indennità riconosciute alle scuderie in caso di incidente durante le Sprint Race, con l’approvazione di fornire una indennità a forfait per ogni gara a 300 mila dollari, abolendo tutti gli altri conteggi accessori