Il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, che si corre sul circuito di Yas Marina, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022, se lo prende il Campione del Mondo Max Verstappen in Red Bull col crono di 1:25.146.

Alle sue spalle George Russell in Mercedes e Charles Leclerc in Ferrari.

Ferrari bene nella simulazione passo gara, con le soft si soffre

Ad inizio turno i piloti hanno provato, quasi tutti, la gomma intermedia, e in questo frangente la Ferrari con Charles Leclerc si è distinta in positivo con ottimi tempi e indicazioni che possono far ben sperare in vista della gara.

Quando invece si è tornati alla simulazione di qualifica, il Cavallino Rampante è tornato tristemente terza forza del Campionato, con Verstappen davanti a tutti (1:25.146 il tempo dell’olandese), poi Russell a 341 millesimi e Leclerc a 453 millesimi.

Hamilton fa la voce grossa, messi al loro posto Perez e Sainz

Subito dietro ai primi tre troviamo Lewis Hamilton, che comunque sembra averne meno del compagno di box Russell come spesso accaduto in questa stagione.

Hamilton chiude a 6 decimi da Verstappen, ma si toglie lo sfizio di mettersi dietro le seconde guide Red Bull (Perez quinto a 7 decimi) e Ferrari (Carlos Sainz a 786 millesimi il ritardo dell’iberico).

Chiudono la top-10 Ocon, Alonso, Ricciardo e Bottas.

F1, FP2 Abu Dhabi: la classifica

Questi i risultati e i tempi dei piloti al termine della seconda sessione di prove libere a Yas Marina:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:25.146 4

2 George RUSSELL Mercedes +0.341 3

3 Charles LECLERC Ferrari +0.453 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.615 4

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.706 5

6 Carlos SAINZ Ferrari +0.786 5

7 Esteban OCON Alpine +0.892 3

8 Fernando ALONSO Alpine +0.897 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren +0.978 3

10 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.154 4

11 Lando NORRIS McLaren +1.231 4

12 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.249 3

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.333 4

14 Lance STROLL Aston Martin +1.401 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.534 4

16 Alexander ALBON Williams +1.604 4

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.693 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.769 3

19 Pierre GASLY AlphaTauri +1.890 4

20 Nicholas LATIFI Williams +2.116 4