F1: la Haas contatta Ricciardo, ma c'è un'altra idea

23-08-2022 19:05

Sono rimasti ancora pochi sedili liberi in Formula 1 in vista del 2023. Di certo il passaggio all’Aston Martin di Fernando Alonso ha aperto la strada ad altri possibili stravolgimenti. Uno di questi riguarda Daniel Ricciardo, che sembra sempre più lontano dalla McLaren. Nel suo futuro potrebbe esserci addirittura la Haas motorizzata Ferrari.

Come riportato da ESPN, Gunther Steiner ha contattato l’australiano nel weekend del GP d’Ungheria, dato che il futuro in squadra di Mick Schumacher è ancora incerto. Kevin Magnussen sarà in Haas anche nel 2023 e il suo compagno potrebbe così essere Ricciardo o ancora più a sorpresa il rientrante Nico Hulkenberg, che non corre una stagione intera dal 2019.