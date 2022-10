F1, la Mercedes è già nel 2023: parla Wolff

18-10-2022 17:51

Dopo una parte centrale di stagione promettente, con nove podi, cinque dei quali consecutivi di Lewis Hamilton e, complice il calo della Ferrari, il sogno di riuscire a chiudere il mondiale costruttori al secondo posto, in casa Mercedes si è dovuto fare i conti con una nuova, vistosa flessione nel rendimento di entrambi i piloti e in generale della competitività della vettura.

La stagione 2022 sta quindi per andare in archivio con tanta amarezza, e l’unica nota positiva coincisa con la consacrazione ad alti livelli di George Russell, pensando alle glorie del recentissimo passato e quasi sicuramente senza successi, ma alla vigilia del GP degli Usa ad Austin il team principal Toto Wolff ha annunciato che in Texas verranno portati gli ultimi aggiornamenti dell’anno, prima di iniziare davvero a concentrarsi sul Mondiale che verrà:

“A Singapore e in Giappone non siamo riusciti a massimizzare il ritmo di gara della vettura- ha detto Wolff presentando la trasferta statunitense – È stato frustrante, ma vogliamo concludere la stagione in bellezza. Dobbiamo sfruttare il poco tempo a disposizione in pista per fare passi avanti in questa stagione e ottenere il maggior numero di insegnamenti possibili nella corsa allo sviluppo per il 2023: questi due obiettivi coincidono. Ad Austin porteremo nostro ultimo pacchetto di aggiornamenti dell’anno, con l’obiettivo di riavvicinarci ai primi“.