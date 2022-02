F1: la miglior stagione di Lando Norris

03-02-2022 13:26

Un crescita esponenziale e continua quella di Lando Norris che proprio nella stagione conclusasi con il titolo iridato di Max Verstappen ha strappato alla McLaren un importante rinnovo di contratto.

Il telentino britannico sta dimostrando di esserci. Nonostante la differenza di gap con Mercedes e Red Bull, la McLaren, secondo il pilota inglese, è riuscita a massimizzare al massimo le proprie performance, raccogliendo una vittoria con doppietta, una pole position e tanti bei piazzamenti. Risultati sicuramente importanti che fanno ben sperare per il futuro.

Ecco perchè il 2021 è stata la sua miglior stagione in Formula Uno.

Ritengo che l’ultima stagione sia stata la migliore della mia carriera, almeno fino ad oggi”, ha affermato il pilota della McLaren. “Si tratta di qualcosa di molto positivo visto che sono in Formula 1 da soli tre anni. Ho ottenuto tanti buoni risultati, dei podi, ho offerto il mio contributo nella doppietta che la squadra ha conquistato in Italia, a Monza, e addirittura una pole position nel GP di Russia. Ritengo di aver ottenuto molto”.

“Penso di aver fatto bene anche per la squadra”, ha proseguito il talento britannico. “Stato presente per il team quando abbiamo avuto quelle occasioni in cui si poteva salire sul podio e segnare i punti. Abbiamo portato avanti il duello con la Ferrari il più a lungo possibile, anche se alla fine sono riusciti a chiudere un pò troppo avanti rispetto alle previsioni che ci eravamo posto. In ogni caso dobbiamo ritenerci soddisfatti di quanto fatto”.

