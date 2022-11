07-11-2022 23:08

Max Verstappen è per il secondo anno campione del mondo di F1, totalizzando sinora quattordici vittorie nella stagione iridata che sta volgendo al termine. Nel prossimo appuntamento, previsto per questo weekend ad Interlagos (Brasile), tornerà anche la sprint race. Questo tipo di gara, però, non trova l’approvazione del driver olandese.

F1, Max Verstappen contro la Sprint Race

Max Verstappen è il vincitore delle gare a Spielberg ed Imola. Intervistato da Formula Nerds, il pilota della Red Bull ha dichiarato di non apprezzarle pienamente: “Ogni volta che le disputo, l’obiettivo è non avere danni e assicurarmi di rimanere nei primi tre. L’unico elemento di interesse è avere due partenze nel fine settimana, ma solo chi si trova fuori posizione può risalire. Abbiamo avuto gare emozionanti, quindi non c’è bisogno di aggiungere un evento che dura un terzo di una gara. Tutti sono prudenti, perché se stai lottando per il terzo posto e hai problemi vai ultimo. Probabilmente non corri rischi, quindi non è una gara vera e propria”.

F1, le Sprint race osteggiate da Verstappen apprezzate da FOM

FOM, l’organizzatore della F1, ha previsto che nella prossima stagione sportiva, le Sprint Race verranno raddoppiate. Il grande sostenitore è il CEO del Circus Stefano Domenicali, il quale ha dichiarato che tale tipo di gara ha l’obiettivo di diventare un appuntamento sempre più presente e costante all’interno del calendario iridato. Di qui la decisione di passare a sei Gran Premi in cui si disputerà la “Gara Veloce” che saranno comunicati una volta noto il calendario per il 2023.

F1, come funziona la Sprint Race

La Sprint Race si disputa al meglio dei 100 km ed è stata disputata negli appuntamenti di Imola e Spielberg (Austria), oltre che nel prossimo impegno di Interlagos. La gara serve per delineare la griglia di partenza dell’appuntamento domenicale in luogo delle tradizionali qualifiche. I primi otto classificati andranno a punti. Il primo a tagliare il traguardo riceverà 8 punti, il secondo classificato 7 e il terzo 6. Gli altri cinque piloti che seguiranno in classifica riceveranno, rispettivamente, 5, 4, 3, 2 e 1 punto.