F1, Norris in Ferrari: Lando scatena il mercato piloti e indispettisce la McLaren. Sarà un Hamilton-bis

Lando Norris come Lewis Hamilton alla corte di Maranello? La frase del pilota inglese agita il mercato piloti mentre la McLaren è vista da tutti come la scuderia da battere in Australia

Lando Norris nuovo pilota Ferrari. Detta così suona come una boutade, un pesca d’aprile con tre settimane d’anticipo. Eppure è bastata una frase pronunciata dallo stesso pilota inglese ad accendere con largo anticipo le luci del mercato piloti, peraltro a volte soffuse ma mai completamente spente. Immaginando gli scenari futuri di un’operazione futuribile e futurista la cui sola idea potrebbe indispettire la McLaren che su Lando ci ha puntato e tanto.

F1, Lando Norris e il sogno Ferrari

Intervistato dall’emittente statunitense NBC News in vista della stagione 2025 del Mondiale di F1, a Norris è stato chiesto del suo futuro a lungo termine in F1. La risposta di Lando è stata eloquente: “A questa non posso rispondere! So esattamente in quale squadra mi piacerebbe andare: è la squadra di cui tutti vogliono far parte a un certo punto della loro carriera”.

Poi Norris torna in se: “Ma sono molto contento della McLaren. Mi hanno portato in Formula 1, ho trascorso qui praticamente tutta la mia vita e voglio restare qui ancora per molti anni. Quindi sono entusiasta di restare in papaya e di continuare a lottare per loro”. Norris ha un contratto con la McLaren almeno fino alla fine della stagione 2027, avendo firmato un’estensione contrattuale pluriennale con il team nel gennaio 2024.

Quando Norris disse: “Ha fatto bene Hamilton”

Norris non lo dice apertamente ma fa capire che gli piacerebbe andare in Ferrari. Una dichiarazione che fa il paio con quanto detto qualche settimana fa quando lo stesso Lando interrogato sulla scelta di Hamilton di lasciare la Mercedes dopo 12 anni per andare in Ferrari disse che sì, Lewis aveva fatto bene a inseguire i suoi sogni.

In quell’occasione, a ITV, Norris andò oltre: “È una bella storia per lui andare alla Ferrari. Dopo tutto quello che ha ottenuto, penso che sia un bel passo. Molte persone hanno detto che forse non è la cosa giusta da fare e così via. Ma probabilmente farei lo stesso se fossi al suo posto. È una storia incredibile per lui. So che vorrà andare lì con una mentalità nuova e dimostrare a tutti che è ancora lo stesso Lewis Hamilton che vinceva i titoli”.

La McLaren, le papaya rules e la gerarchia Norris e Piastri

A una settimana dall’inizio del Mondiale di F1, la McLaren è sicuramente la scuderia testa di serie 1 per la lotta al titolo. Il modo con cui la monoposto di Woking ha chiuso la scorsa stagione e i test in Bahrain della preseason la mettono davanti a Red Bull, Ferrari e Mercedes. Come peraltro ammesso dal campione uscente Max Verstappen.

Da capire però quali saranno i rapporti di forza all’interno del team. Lando Norris sulla carta parte con i galloni di prima guida, ma solo sulla carta perchè Oscar Piastri ha più volte dimostrato la scorsa stagione, da ultimo arrivato di essere pronto a prendersi delle responsabilità maggiori. D’altro canto lo stesso Norris più di qualche volta ha sofferto la pressione nel corpo a corpo con Verstappen e con le sue paure. Zack Brawn e Andrea Stella da questo punto di vista avranno molto da lavorare.