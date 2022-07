Norris: "Sono contento, gli aggiornamenti funzionano"

23-07-2022 18:11

Buona quinta posizione per Lando Norris, che riesce nell’impresa di portare la sua McLaren fino al quinto posto nella qualifiche del GP di Francia, sul circuito di Paul Ricard, a Le Castellet, dodicesima prova del Mondiale F1 2022.

Norris conclude la propria qualifica dietro a Lewis Hamilton e davanti a George Russell. Ecco le sue parole a Sky:

“Sono davvero felice di come è andata la qualifica in questo pomeriggio. Sono contento, la vettura andava esattamente come desideravamo. Non dobbiamo abbassare la guardia, in gara tante cose possono essere diversi. Gli aggiornamenti portati per questo weekend stanno dando i loro frutti”.