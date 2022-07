F1, Lando Norris: "Track limits problema di tutti"

10-07-2022 19:16

Un weekend alla fine positivo per Lando Norris, che porta la sua McLaren fino alla settima posizione nel Gran Premio d’Austria, sulla pista di Spielberg, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022.

Il britannico è stato sanzionato anche con una penalità di cinque secondi per aver superato i track limits, e proprio su questo si concentra la sua intervista al termine della corsa:

“Penso che su un tracciato dove ci sono talmente tante possibilità, o meglio, certo ovvio che non si fa di proposito. Tuttavia in curva 8, 9, 10, curva 6, curva 1, in sostanza la metà del tracciato ti dà l’opportunità di andare oltre in ogni giro. Certamente non desidero prendere la penalità, anche perché non si guadagna così tanto tempo da compensare le penalità con cinque secondi, tuttavia è un problema per ogni pilota, non voglio usarla come scusa e questo ci è costato dei punti”.