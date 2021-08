F1, Lando Norris: "Vorrei chiudere 3° il campionato"

Lando Norris è stato uno di qui piloti buttati fuori pista dalla folle manovra di Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo Gp d’Ungheria. Nonostante ciò la prima metà di stagione è stata estremamente positiva. Al suo terzo anno in F1, Lando si trova ora al 3° posto nella classifica piloti, andando fin qui oltre le più rosee aspettative.

Rientrato dalla pausa estiva per disputare l’atteso GP di Spa, Norris ha parlato anche della situazione del suo campionato:

“l terzo posto in classifica? Mi piacerebbe molto trovarmi in questa posizione anche alla fine dell’anno – ha ammesso Norris – ma non è questo il mio focus”. Poi continua: “Non cambierò niente nel mio approccio per questo, in molte gare non potremo competere con Mercedes e Red Bull. A volte siamo riusciti a batterli perché loro hanno fatto errori stupidi. Il nostro lavoro è quello di continuare ad evitare di commettere questi errori. Le vacanze? È stato importante staccare la spina dopo il fine settimana di Budapest. Questa è una delle mie piste preferite, puntiamo ad ottenere un buon risultato e far segnare punti importanti”.

OMNISPORT | 26-08-2021 17:36