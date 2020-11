F1, le dichiarazioni di Lewis Hamilton spiazzano tutti

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton, ormai a un passo dal diventare sette volte campione del mondo ed eguagliare Michael Schumacher, dopo la gara di Imola ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro che hanno spiazzato il circus.

“Sono qui da molto tempo. Posso sicuramente capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia. Non so chi potrebbe sostituire Wolff, è un leader. Non chiamerà mai nessuno non in grado di sostituirlo: ha sempre dato modo a tutti di brillare per le loro capacità e continuerà anche in questo caso. Ma a ogni modo non avrà alcuna influenza sulla mia decisione: io non so nemmeno se sarò qui l’anno prossimo, quindi al momento la decisione di Wolff non mi preoccupa”.

Dichiarazioni allarmanti, se si si tiene conto che il campione del mondo non ha ancora rinnovato con la scuderia tedesca. “Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo”.

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha cercato di spegnere subito le indiscrezioni su un possibile ritiro dell’anglocaraibico: “Penso che se Hamilton decidesse di abbandonare la Formula 1 allora il mercato dei piloti sarebbe frenetico! Ma non credo accada, o almeno spero. Penso che abbia detto quelle cose per tutto quanto sta accadendo nel mondo che circonda il paddock. Sono frasi dettate da mille emozioni: siamo tutti felici, ma anche molto stanchi e lo stesso vale per me. Noi tutti cerchiamo di portare un po’ di divertimento nelle case delle famiglie, ma vediamo le difficoltà del mondo là fuori: è un qualcosa che ci riguarda. E sotto questo punto di vista è normale che una persona empatica come Lewis abbia questi sentimenti”.

OMNISPORT | 01-11-2020 21:12