F1: Leclerc balla scatenato e brillo a Ibiza, video virale. Hamilton nel deserto. Vacanze e Ferragosto dei piloti

Ultimi giorni di ferie per il mondo della F1 durante la pausa estiva, dove sono andati i piloti in vacanza? Sainz a Mallorca, Leclerc balla scatenato e brillo a Ibiza, Hamilton in Marocco e dopo Ferragosto si torna in pista

Il Ferragosto sarà una giornata spartiacque per il la Formula 1. Vacanze agli spiccioli per il circus che dopo il Gran Premio del Belgio è andata, chi più chi meno, in ferie usufruendo delle due settimane di ferie concesse dal regolamento. Ma da lunedì prossimo si torna a pensare alla pista visto che proprio in quel week si tornerà a gareggiare, in Olanda e poi subito dopo a Monza. Quindi ultimi giorni di pieno relax, selfie, coccole con le compagne per Sainz, Hamilton, Verstappen e tutti gli altri compreso Leclerc il cui video mentre balla in discoteca nelle ultime ore è diventato virale sui social.

Le vacanze dei piloti di F1: Sainz a Mallorca, Lewis Hamilton “olimpico”

Chiusa finalmente la telenovela sul suo futuro, con l’approdo nel 2025 in Williams, Carlos Sainz è partito per le vacanze più tranquillo, chissà quanto contento di non aver trovato sedile in un top team, Red Bull o Mercedes. Il pilota spagnolo della Ferrari fino al 31 dicembre 2024, è stato “pizzicato” a Mallorca sul suo yacht con la sua fidanzata Rebecca Donaldson.

Sempre itinerante Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo, che il prossimo anno prenderà il posto di Sainz in Ferrari e che è tornato in auge con due vittorie di fila a Silverstone e Spa, è stato avvistato un po’ ovunque. Dopo una capatina in Turchia con alcuni familiari, Sir Lewis è “planato” sulle Olimpiadi di Parigi dove è stato spesso spettatore e tifoso degli atleti-amici come Miles Chamley-Watson, schermidore americano e caro amico del pilota Mercedes peraltro immortalato accanto a Snoop Dogg mentre seguivano insieme il match dell’amico comune.

Il Ferragosto invece Lewis Hamilton lo ha passato in Africa. Proprio nelle ultime ore il pilota inglese ha pubblicato diversi scatti con i suoi amici nel deserto: “Per il secondo anno, sono così fortunato a viaggiare in Africa durante la pausa. La prima volta sono rimasto sopraffatto da quanto questo mondo possa essere bello e curativo, e questo viaggio non fa eccezione. Proprio come l’ultima volta, mi sento sempre più ricentrato e in pace con il passare dei giorni. Il Marocco è stata la prima tappa, le parole non possono descrivere l’esperienza, spero che le foto si avvicinino. C’è ancora così tanto da vedere e imparare, ci vediamo alla prossima”.

F1, Verstappen si gode la sua Kelly Piquet in giro per il mondo

Relax in giro per il mondo e in famiglia anche per il tre volte campione del mondo Max Verstappen. L’olandese ha messo per un po’ da parte la frustrazione per una Red Bull non più “the best car” e si è dedicato alla sua compagna, la modella brasiliana Kelly Piquet. Tantissime le foto postate da lei in giro per il mondo, le ultime a Setubal in Portogallo. Max non compare quasi mai, ma la figlia della donna, avuta dalla relazione precedente con Daniil Kvyat sì. La bimba peraltro ha un grandissimo rapporto con Verstappen che infatti in una combo di foto postate nelle ultime ore si sta “ricaricando” come ha scritto lui facendo un bagno con le paperette.

Ferrari, Leclerc balla scatenato a Ibiza, il video diventa virale

Le vacanze di Charles Leclerc sono cominciate a casa, nella sua Monaco dove il campione della Ferrari ha vinto la sua prima e sin qui unica gara della stagione, purtroppo poi andando un po’ in crisi, lui e la rossa, almeno fino al podio di Spa. Il pilota monegasco si è concesso diversi giorni in compagnia della sua fidanzata Alexandra Saint Mleux.

Poi Charles si è spostato a Ibiza dove si è concesso un po’ di sano divertimento in discoteca, al Pachua. La presenza di un campione di F1 non è sfuggita all’occhio attento degli altri clienti del locale e Charles è stato più volte immortalato in scatti e video. Alcuni lo hanno ripreso mentre Leclerc si dimenava nelle danze, un po’ brillo e molto divertito. I video hanno fatto rapidamente il giro del web suscitando un po’ di commenti, anche qualche sciagurato attacco sul presunto stato di ebrezza di Leclerc.

F1 in vacanza: dove sono andati gli altri piloti

George Russell, dopo la delusione per la vittoria revocata per squalifica in Belgio, è stato come Sainz a Maiorca con la fidanzata Carmen Montero Mundt. Pierre Gasly è stato avvistato al mare con la sua ragazza Francisca Cerqueira Gomes. Relax casalingo, in Germania, con tutta la famiglia per Nico Hulkenberg. Idem Valtteri Bottas che però non smette di pedalare, la sua passione, anche in Finlandia. Ritorno in patria anche per Guanyu Zhou. Il pilota del team Stake, infatti, è a Shangai insieme alla sua gatta Sweetcorn. Esteban Ocon al mare con la nuova fidanzata Flavy Barla. Poteva poi Fernando Alonso non allenarsi in vacanza? Eccolo il video dell’ex pilota Ferrari intento a fare kart.