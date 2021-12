F1, Leclerc battuto da Sainz: "Complimenti a Carlos"

12-12-2021 18:26

Charles Leclerc ha chiuso il 2021 alle spalle del compagno di scuderia Carlos Sainz, alla sua prima stagione in Ferrari. Il pilota monegasco, decimo a Yas Marina, non è stato fortunato nelle scelte durante la gara: “Non è proprio il modo in cui volevo terminare la stagione, ho perso tutto fermandomi durante la prima Safety Car e non ho mai potuto davvero rimontare. Grandi congratulazione a Carlos per la sua grande guida di oggi e naturalmente grandi congratulazioni a Max per aver vinto il suo primo Campionato del Mondo”.

Nonostante l’amaro epilogo ad Abu Dhabi, il pilota del Principato ha voluto ringraziare la squadra: “Grazie a tutta la squadra per tutto il duro lavoro di quest’anno, abbiamo sicuramente fatto un passo avanti e sono già in attesa del prossimo anno per sperare di tornare a combattere al top“.

