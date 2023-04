F1, Leclerc chiede rispetto per la sua privacy

Il pilota della Ferrari scrive ai tanti tifosi che vanno sotto casa sua, a Montecarlo, a chiedere foto e autografi

09-04-2023 13:37

Charles Leclerc ha scritto ai suoi tanti tifosi, un po’ infastidito dalla presenza sotto casa sua di questi: “Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia”.

Quasi come un pellegrinaggio a Montecarlo, insomma: “ Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c’è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato”. Infine, il ferrarista augura Buona Pasqua a tutti i suoi follower.