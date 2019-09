F1, Leclerc formidabile a Sochi: quarta pole consecutiva

Charles Leclerc inarrestabile: il pilota della Ferrari conquista a Sochi la sua quarta pole position consecutiva nelle prove ufficiali del Gran Premio di Russia di scena domenica. Lo scatenato monegasco (sesta pole stagionale) con il tempo di 1:31.628 precede Lewis Hamilton e il compagno di squadra Sebastian Vettel, entrambi staccati quasi 4 decimi.

LE PROVE

In Q1 Leclerc segna subito il tempo migliore in 1:33.613, ma è superato poco dopo da Hamilton, in testa con la soft con il crono di 1’33.230. Male inizialmente l'altro ferrarista Vettel, che nel suo primo giro va lungo e sfiora il muro: la situazione diventa critica per il tedesco quando Albon va contro le barriere con la sua Red Bull e costringe i commissari a fermare temporaneamente la sessione. Per non correre il rischio di non passare il taglio, il quattro volte campione del mondo torna in pista con la soft e conquista il primo tempo fermando il cronometro su 1:33.032. Eliminati Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), George Russell (Williams), Robert Kubica (Williams), Alexander Albon (Red Bull) e Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Leclerc in pista con la soft in Q2 incanta firmando il tempo di 1:32.434, nettamente il migliore di tutti. Lo seguono Vettel, Verstappen e Hamilton. Eliminati Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Perez (Racing Point), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Lance Stroll (Racing Point).

In Q3 Leclerc scende a 1:31.801, irraggiungibile per tutti. Poi ancora il pilota del Principato centra il tempo di 1:31.628, blindando la sua pole position. Secondo posto per Lewis Hamilton, che con una zampata finale beffa Vettel di pochi centesimi.

Griglia di partenza (primi dieci)

1 LECLERC 1:31.628

2 HAMILTON 1:32.030

3 VETTEL 1:32.053

4 VERSTAPPEN 1:32.310 (sarà penalizzato di 5 posizioni)

5 BOTTAS 1:32.632

6 SAINZ 1:33.222

7 HULKENBERG 1:33.289

8 NORRIS 1:33.301

9 GROSJEAN 1:33.517

10 RICCIARDO 1:33.661

SPORTAL.IT | 28-09-2019 15:21