F1, Leclerc senza paura: l’avvertimento a Lewis Hamilton e il messaggio “mondiale” alla Ferrari

In un'intervista a Gentleman’s Journal Leclerc dà il benvenuto ad Hamilton in Ferrari ma nello stesso tempo lo mette in guardia. E rivela qual è il suo obiettivo

Ha le idee chiare, Charles Leclerc. “Voglio diventare campione del mondo con la Ferrari”. Presto. Magari al fianco di Lewis Hamilton, a cui – in un’intervista rilasciata al magazine Gentleman’s Journal – dà sì il benvenuto, ma nello stesso tempo lo mette in guardia: “Non sarò clemente con lui”.

Ferrari, Leclerc e l’ammirazione per Hamilton

Un assaggio di quel che sarà lo si è avuto in Belgio. Hamilton primo, Leclerc a completare il podio col terzo posto. È la prima volta che succede da quando è stato ufficializzato il passaggio di King Lewis al Cavallino. “Da ragazzo per me era difficile seguire tutte le gare di F1 perché nei fine settimane ero impegnato nei kartodromi – racconta il monegasco a Gentleman’s Journal -. Ma quando riuscivo a guardarle Hamilton era senza dubbio uno di quelli che ammiravo di più”. Quindi aggiunge: “Ricordo il mio primo anno nel Circus: ero impressionato e intimidito da tutti i piloti. Correre con Hamilton, che è forse il migliore in circolazione, è stato pazzesco.

Tanti elogi, ma anche un messaggio al futuro compagno

Parole al miele, quelle di Charles all’indirizzo del sette volte iridato, che approda in Ferrari alla soglia dei 40. Il pilota del Principato, che di anni ne ha 26, ha tanto da imparare dal più esperto collega, ma di certo il palmarès del futuro compagno di scuderia non frena le sue ambizioni. Tutt’altro. Rappresentano uno stimolo. Un’occasione di ulteriore crescita e, magari, compiere il definitivo salto di qualità. “Per me sarà una straordinaria opportunità, ma con lui non sarò clemente – avvisa Leclerc -. Perché quando indosso il casco, non esiste più niente di tutto questo”. Insomma, prepariamoci a una stagione scoppiettante.

Leclerc fissa l’obiettivo: ecco a cosa punta il monegasco

Idee chiare, si diceva. Ed è proprio così: Leclerc sa cosa vuole. E cosa gli manca: un titolo. Da vincere con la Ferrari. “Il mio obiettivo è diventare un campione del mondo di Formula 1” dice per poi specificare: “E lo voglio solo con questo team”. Motivato. Ambizioso. Pronto a collaborare con Hamilton, ma anche a sfidarlo. Il domani, però, passa dai progressi della monoposto. “Vorrei un’auto vincente”. La fiducia non manca. “Vedo un futuro luminoso visto quando tutti ci stiamo dando da fare”.