Leclerc: "Sono riuscito a fare un bellissimo giro. Dico grazie a Carlos"

23-07-2022 17:56

Charles Leclerc torna in pole position dopo un mese di assenza, assicurandosi la sedicesima partenza in prima posizione della sua giovane carriera, la settima solo in questa stagione.

Sul tracciato francese di Paul Ricard, a Le Castellet, il monegasco della Ferrari stampa un bellissimo crono di 1:30.872, battendo Verstappen di 304 millesimi e Sergio Perez di 463 millesimi.

Queste le sue parole subito dopo la fine della sessione di qualifica:

“Ho fatto un bellissimi giro infine. Ho fatto fatica per tutto il fine settimana a mettere assieme un giro decente e proprio all’ultimo ce l’ho fatta. Devo anche dire grazie a Carlos per il suo aiuto, dato che è stato veramente un fantastico lavoro di squadra. Penso che oggi sarebbe stato molto vicino ai miei tempi. Dopo il Q1 eravamo davvero sorpresi del nostro passo, pure in Q2 siamo eravamo davvero forti. In qualche maniera siamo stati in grado a fare un grande miglioramento per la qualifica. La monoposto ci ha regalato ottime sensazioni pure sul passo gara, ma è complicato dire cosa abbia fatto Red Bull ieri, dunque vedremo come andrà domani”.