F1, l'entusiasmo di Stefano Domenicali

Una stagione alle porte che si preannuncia speciale, per Stefano Domenicali. Sarà che per il presidente della Formula 1 è la prima con questo prestigioso ruolo, sarà che ci crede davvero. I primi test in Bahrain hanno mostrato una Red Bull che, da quanto sembra, si è avvicinata parecchio alla Mercedes e potrebbe garantire una lotta per il titolo molto più appassionante rispetto ai Mondiali precedenti. In più, la battaglia per il terzo posto potrebbe essere anch’essa divertente, con almeno 5 team potenzialmente all’altezza. Tra questi, la McLaren sembra quella con la coppia piloti più importante, ma occhio anche alla Ferrari, che difficilmente potrà fare peggio rispetto al 2020.

L’ex numero uno di Lamborghini, al riguardo, ha detto di aspettarsi una stagione entusiasmante, con una Ferrari in ripresa:

“Dopo un inizio difficile si può solo migliorare. Ma non sono in grado di giudicare su questo, posso solo vedere che ci sono buone vibrazioni per la stagione che arriva e, in generale, le aspettative sono alte. Soprattutto in vista dei grandi cambiamenti ai regolamenti e alle vetture previsti per il 2022, penso che questo campionato sarà molto interessante. In più c’è da considerare che ci saranno ritorni importanti, nuovi piloti e nuovi brand, sarà speciale”.

Riguardo alla Red Bull, poi, il n° 1 della F1 ha detto di aspettarsi una battaglia serrata con le Frecce d’Argento. La casa di Barkley ha mostrato alcune lacune durante i test, con problemi al cambio e al motore che hanno coinvolto sia le Mercedes che l’Aston Martin di Seb Vettel, motorizzata proprio Mercedes. Come se non bastasse, lo sfogo di ieri di Valtteri Bottas non fa altro che gettare benzina sul fuoco in una scuderia dove i rapporti personali sono già abbastanza tesi (la questione rinnovo di Hamilton non si è ancora raffreddata).

Il presidente della Formula 1 ha anche aggiornato i fan sull’andamento delle discussioni riguardanti le Qualifiche Sprint:

“Stiamo lavorando molto duramente, ne abbiamo discusso con i piloti e con i team, speriamo di mettere a posto i dettagli della nuova idea nei prossimi giorni e presentarla al World Council”.

La Sprint Race è una questione già da tempo sul tavolo, e che vede quasi solo la Ferrari come una delle sostenitrici del progetto. La novità dovrebbe coinvolgere, almeno inizialmente, 3 circuiti, cioè Silverstone, Monza e Interlagos, con una gara da 100 km al sabato che andrà a definire la griglia della domenica e assegnerà alcuni punti.

OMNISPORT | 20-03-2021 13:58