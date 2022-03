F1, Lewis Hamilton: "4 Gp per capire la nuova Mercedes"

15-03-2022 08:52

Lewis Hamilton a margine di un evento a Expo 2020 Dubai ha parlato delle sue sensazioni in vista del via del Mondiale di Formula 1: “Sono tornato per combattere per l’ottavo titolo, significherebbe tutto. E’ impossibile conoscere come sarà il futuro, ma fare qualcosa che nessun altro ha fatto sarebbe strabiliante”.

Dopo i primi giorni di test la Mercedes è parsa più in ritardo rispetto a Red Bull e Ferrari: “Sono stati difficili, non abbiamo fatto molti giri, quando gareggeremo questa settimana staremo imparando ancora sulla macchina e probabilmente lo faremo per le prossime quattro gare almeno. Abbiamo molti problemi. Ma sono tutti emozionati, gli ingegneri amano le sfide”.

“Ci sono molte auto che sembrano veloci, l’Alfa Romeo sembra veloce, anche Red Bull e le Ferrari. Ma noi siamo il team migliore”, ha assicurato il pilota britannico.

Sul suo momento personale: “A volte quando perdi alla fine vinci, e cresci, e il mio consiglio per le persone è di non avere paura di fallire perché si fallisce sempre nella strada per il successo. La più grande lezione in tutta la mia carriera è stata quella di non mollare mai, di credere sempre in me stesso”.

OMNISPORT