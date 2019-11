F1, Lewis Hamilton alla Ferrari: l'ammissione di Toto Wolff

Lewis Hamilton, fresco vincitore del suo sesto Mondiale, il quinto conquistato con la Mercedes, è stato nuovamente accostato alla Ferrari. Le voci di un futuro in rosso del pilota anglocaraibico, in cerca di nuovi stimoli dopo tanti successi, girano nell'ambiente della Formula 1, e ad ammettere un certo interesse di Lewis alla scuderia di Maranello è lo stesso boss della Mercedes, Toto Wolff.

"E’ naturale che un pilota sogni sempre la Ferrari, la marca più importante in Formula 1. Il tifo, il rosso. E’ come un sole in Formula 1 – sono le sue parole a Sky – . Ma lui non ha bisogno di questo sole, lui ha bisogno di vincere. Di essere con una squadra e gente che ama lavorare. Per tutto questo l’emozione e il cuore oggi sono sicuramente con la Mercedes. C’è questo sogno che può essere possibile con la Ferrari, ma noi speriamo di avere i due piloti più competitivi in F1. E lui oggi è la nostra priorità. Ma se parte, se vuole partire dobbiamo guardare al mercato. E ci sono altri che mi piacciono".

“Abbiamo iniziato in maniera molto blanda le discussioni per quanto riguarda ciò che succederà oltre il 2020 e penso che non si deciderà nulla in tempi brevi. Se ne riparlerà nella prossima stagione, ma noi faremo di tutto per convincere Lewis a puntare ancora sul nostro team per il futuro”.

Hamilton ha intanto fissato i suoi nuovi obiettivi: "Fa quasi paura pensare che un giorno dovrò staccare la spina e tornare a una vita normale. Adesso però mi sento all'apice, al picco della forma. Sento che potrei fare di tutto. I record di Schumacher in Ferrari? Penso che quello che sto facendo sia come un artista che dipinge un'opera d'arte".

"Mi piace pensare all'idea che sto creando un capolavoro. Ci vorrà però ancora molto lavoro per arrivare a quel record. Tanto lavoro mio e del team. Tuttavia non ho vinto una volta, ho vinto sei volte e possiamo ancora dare di più".

SPORTAL.IT | 06-11-2019 12:38