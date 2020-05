F1, Lewis Hamilton alla Ferrari: l'autorevole indiscrezione

Lewis Hamilton-Ferrari: un binomio che appassiona i tifosi di Formula 1 e potrebbe diventare realtà tra pochi anni. Secondo Eddie Jordan, ex patron dell’omonima scuderia presente dal 1991 al 2005 nella classe regina delle corse, a breve la F1 sarà rivoluzionata: “Sono convinto che produttori come Mercedes e Honda, e probabilmente anche Renault nel giro di un paio di anni metteranno la parola fine ai rispettivi impegni in Formula 1“, sono le parole dell’imprenditore irlandese a f1insider.

“I capi della Mercedes non possono fare nient’altro – continua Jordan -: hanno raggiunto ogni obiettivo e vinto tutto. Venderanno la loro squadra, probabilmente a Lawrence Stroll, che vuol far diventare campione del mondo il figlio Lance”.

Secondo il manager 72enne nato a Dublino, “i nuovi pilastri della categoria saranno la Ferrari, la Red Bull e la McLaren-Mercedes. Le minacce d’addio della Ferrari? Hanno un modo di pensare diverso, hanno nelle vene il sangue della F1″.

E a Maranello sbarcherà proprio Lewis Hamilton, che dopo tanti trionfi punta ad affermarsi anche con la Ferrari e fare la storia: “Lewis Hamilton passerà alla Ferrari, solo gli italiani potranno permettersi il suo stipendio. E sanno che ne vale la pena. Verstappen resterà invece alla Red Bull con l’obiettivo di battere Lewis. Ma sarà molto difficile”.

Verso l’addio invece Sebastian Vettel: “Non conosco molto bene Vettel, ma secondo me non ha altra scelta che smettere o andare alla McLaren. Il treno della Ferrari per lui è già passato”.

SPORTAL.IT | 04-05-2020 13:30