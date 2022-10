F1, Lewis Hamilton: "Ci ho provato e ho fallito"

02-10-2022 19:40

Lewis Hamilton a Sky ha commentato il suo deludente nono posto nel Gp di Singapore: “Se sono arrabbiato con me stesso? No, non lo sono. Non credo che si possa essere troppo arrabbiati con se stessi quando ci si prova e poi si fallisce. Ci si rialza e si prova di nuovo”.

“Io ho fatto il miglior lavoro che potessi fare oggi, con quello che avevo a disposizione. Onestamente non ho un enorme risentimento al momento. Oggi c’era un’aderenza molto bassa e in questa pista è difficile superare. La nostra macchina era davvero molto difficile da guidare oggi, quindi non è andata alla grande. Ma rifiuto di sentirmi deluso. La domenica è andata come è andata”.