F1, Lewis Hamilton esalta la Mercedes e il team

Lewis Hamilton si prende il primo posto nel GP di Spagna. Dopo una partenza difficile col sorpasso subito da Verstappen, il campione inglese ha trionfato a pochi giri dalla fine. Il 7 volte vincitore del mondiale è intervenuto ai microfoni di Sky: “Mi sento alla grande! Bella vittoria, davanti a un po’ di pubblico, che splendida sensazione. Che dire, ci siamo di nuovo! Il duro lavoro di queste settimane ci sta ripagando. La gara non è stata semplice come si è visto. La partenza è stata davvero al limite, perché da dove è partito Max Verstappen c’era tanta gomma e ha saputo sfruttarla. Da quel momento in avanti mi sono messo sotto e sono andato alla sua caccia. Ho provato il sorpasso nel primo stint, ma alla fine ho deciso per il secondo pit-stop. Nel finale ho recuperato tantissimi secondi e sono andato a vincere. La scelta giusta, ma un azzardo ottimo con il senno di poi”.

La Mercedes è stata perfetta: “Oggi la macchina aveva un grande passo, senza di quello non avrei potuto vincere. Eravamo partiti con l’idea di effettuare una sola sosta ai box, ma sapevamo che il doppio pit-stop fosse una opzione possibile. Concludere il GP di Spagna su un tracciato simile, con un solo cambio gomme so bene quanto sia difficile, per cui mi sono fidato del team e sono rientrato una seconda volta. C’è grande fiducia tra di noi, per cui senza il loro consiglio non so se avrei vinto”.

OMNISPORT | 09-05-2021 17:29